Michal Vrba píše zajímavé povídky a romány, přitom ale neztrácí na vybraném čtenářském apetitu.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Uloupený život od K. J. Beneše. Kolem románu s motivem dvojníků jsem celý život chodil, neboť jej měli rodiče v knihovně. Nechal jsem se zmást obálkou a názvem, že půjde patrně o lehké čtivo, a ejhle, ono je to psychologické pojednání o vině a trestu. Ale jsem teprve na začátku, tak uvidíme.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Opakovaně jsem četl Londonova Tuláka po hvězdách, Dostojevského Bratry Karamazovy a díky stylu můžu číst stále dokola naprosto cokoli od Hrabala. Určitě se vrátím také k Lemovu románu Solaris. Z oblíbených spisovatelů bych zmínil Edgara Allana Poea, Karla Čapka, Jan Procházku, Alexandra Grina, Jaroslava Havlíčka....

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Hrozný mišmaš − od Neználka přes Steklače, Batličku až po Psa baskervillského. Vždycky mě zajímal a inspiroval příběh jako celek, případně prvek tajemství, překvapení, dobrodružství. I později v pubertě jsem střídal žánry a spisovatele, Poláčka s Kingem, Vančuru s Charmsem.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Chybí mi spousta načtené klasiky: Egypťan Sinuhet, Vojna a mír, Lovecraftovy povídky a mnoho neznámých okrajových autorů, na které náhodou narazím.

Se kterou autorkou byste rád zašel na skleničku dobrého vína?

Z nežijících se Simone de Beauvoirovou či s Daphne du Maurierovou, ze současných s Pavlou Horákovou, Zuzanou Dostálovou nebo Petrou Soukupovou. Chtěl bych je poznat a asi bych rozpačitě koktal, neboť jsem na skleničce vína se spisovatelkou nikdy nebyl.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let, případně byste si s ním troufl ztroskotat na pustém ostrově?

V letadle bych si rád popovídal s duchem Karla Čapka, naslouchal Haškovým příhodám, taky bych rád mluvil s Jiřím Brdečkou nebo Arnoštem Lustigem. Na pustém ostrově bych vzhledem k pochybnostem o svých schopnostech postavit funkční vor asi volil některou z žen z předchozí odpovědi. Snad by to neskončilo soubojem jako v Pánovi much.