Ten pohled je smutný, ale zároveň fascinuje. Jen si to představte. V polovině ledna, uprostřed zimy, se na severu Čech (!!!) procházíte po písčitém dnu přehradní nádrže Mšeno, kde se desítky let předtím touto dobou převalovaly tisíce litrů vody s masivní ledovou krustou nahoře. Proháněli se tu bruslaři, lidé si tudy krátili cestu z jedné části města na druhou. A letos? Větší "louže" obklopená širokými břehy. S nedostatkem vody se tu potýkají poslední dva tři roky. Takhle suchý leden tu ale nepamatují. Najednou jako by nebylo odkud brát. Sněhovou vločku aby člověk pohledal a s deštěm to není o moc lepší. To, co dříve posílaly dolů do údolí hory, najednou chybí. Zmizelo to? Jako by někdo uzavřel stavidla. Jako by někdo vyhlásil výjimečný stav.

Foto: Tomáš Tesař