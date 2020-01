Když venku (ne)padá sníh

Nejlepší čas pro detektivky, romány, povídky, třeba i pro naučnou literaturu.

Anders de la Motte: Zimní oheň, Kalibr

Býval policistou, posléze šéfem ochranky švédské počítačové firmy, dnes působí jako mezinárodní konzultant bezpečnostních služeb. Anders de la Motte má veskrze švédské křestní jméno, příjmení zděděné po francouzských imigrantech, kteří se kdysi usadili na severu Evropy, a nápady, jež baví stále více čtenářů nejen ve Švédsku. Po trilogii Game, Buzz a Bubble, jež se vztahuje k tématu zneužívání IT technologií, přichází s příběhem ženy, která se musí vrátit třicet let zpět a do vlastních vzpomínek, aby odhalila pravou podstatu zločinu, který rozdělil město i lidi. A dodnes děsí.

Julia Boydová: Cestovatelé ve třetí říši, Argo

Vzestup fašismu očima obyčejných lidí. Podtitul knihy je jednoznačný. Tentokrát nebudeme zkoumat jednání a pohnutky fašistických pohlavárů v historických souvislostech, ale budeme je sledovat očima lidí, kteří byli jejich souputníky. Autorka, která prožila několik let jako žena diplomata v Německu, vychází ze svědectví cizinců, kteří ve 30. letech tuto zemi navštívili a cesta je − ať už v dobrém, či méně dobrém − zasáhla. Mohli tito studenti, politici, diplomati, vědci, umělci nebo i obyčejní turisté pochopit, k čemu se schyluje?

Petra Dvořáková: Vrány, Host

Rodina, v níž vyrůstá hlavní hrdinka, je spořádaná, prostě normální. Skoro by se dalo říct vzorná. Vždycky uklizeno, děti dobře oblečené, vychované. Jen Bára se svou kreativní povahou vymyká… Tak popisuje východisko své nejnovější knihy Petra Dvořáková. V rychlém sledu za románem Chirurg přichází s prózou, na které však pracovala řadu let. Snažila se přitom odpovědět na otázku, proč se zrovna takovému dítěti nedostává pomoci.

"Její prohřešky nejsou nijak výjimečné ani alarmující. Jenže když se sejdou různé faktory, může z toho být docela velký problém," říká.

Carol Goodmanová: Noční návštěva, Cosmopolis

Známá americká autorka má hned několik tváří i jmen. Jako Juliet Dark se věnuje, a to úspěšně, novodobým gotickým románům, rozuměj tedy hororům. Společně se svým mužem Leem Slonimskym a pod pseudonymem Leem Carroll píše také příběhy všeho druhu a dále přednáší tvůrčí psaní na State University of New York. Tam se podepisuje občanským jménem, pod nímž vydala i zatím svůj poslední psychologický thriller. Noční návštěva začíná sněhovou bouří, která se postupně rozpoutá i v myslích hlavních hrdinek.