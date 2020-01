Fotografka Libuše Jarcovjáková se konečně dočkala uznání, zato rovnou světového. Takže zase hodně fotí. A také si hodně čte.

Které knihy máte právě teď na svém nočním stolku?

Je to podivná směska. Díky vaší otázce jsem si tu hromádku pořádně prohlédla a docela se bavím: Mistr a Markétka − Michail Bulgakov (vrátila jsem se k ní po letech a čtu ji o dost pozorněji), Tweety 1956−1963 − Věra Jirousová (mám ráda deníky, je to svěží a chytré, ilustrace Matěje Lipavského jsou bonus navíc), U Zlaté rukavice − Heinz Strunk (skvěle napsané, ale úplné dno společnosti, hodně tvrdá kniha), Good Grief! The Genius of Charlie Brown − Charles M. Schulz (kdekoliv ji otevřeš, vždycky užasneš), Harry Potter a Ohnivý pohár − J. K. Rowlingová (doplňuji si vzdělání a prokousávám se celou sérií, no − prokousávám není přesné, prostě čtu, dokud nedočtu), Mona − Bianca Bellová (tu teprve začnu číst).

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Mezi knihy, které čtu opakovaně, rozhodně patří Myši Natálie Mooshabrové od Ladislava Fukse.

Co jste četla, když jste byla malá?

Milovala jsem obzvláště knihy Arthura Ransoma o dětech, které trávily dobrodružné prázdniny na plachetnicích někde ve Skotsku. Ty děti byly tak svobodné, samostatné. Přála jsem si tam být s nimi.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Plechový bubínek od Güntera Grasse. Už brzy přijde na řadu.

Se kterou autorkou byste ráda zašla na skleničku dobrého vína a na co byste se jí chtěla zeptat?

S Patricií Highsmithovou − i když to, co jsem o ní četla, prozrazuje, že ve stáří komunikovala spíše se šneky a hady než s lidmi. Takže bychom si možná moc nepopovídaly.

A se kterým autorem byste se nebála strávit desetihodinový let nebo byste si s ním troufla ztroskotat na pustém ostrově?

Asi s Mary Oliverovou, nedávno zesnulou americkou básnířkou. S její prací se teprve seznamuji, ale mám pocit, že by s ní bylo moc hezky v letadle i na ostrově.