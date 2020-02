Je to příklad osvícené práce s duchem a pamětí místa. Můžeme se zde učit umění rekonstrukce či revitalizace, stejně jako souhře mezi investorem a architektem.

Dům v Kojetíně, malé vesnici v prudkých kopcích nedaleko Nového Jičína, odkud jsou utěšené rozhledy do rovinaté Moravské brány i mohutných Beskyd, má zajímavé dějiny odehrávající se ve čtyřech určujících krocích. Od šedesátých let devatenáctého století až do konce století dvacátého plnil funkci stodoly, toho nejběžnějšího hospodářského stavení patřícího k výbavě každého většího statku. Stodola však vyhořela, přišla o krov. Zůstalo pouhé torzo, jenom pískovcové pilíře a zbytek stěn, které připomínaly menhiry. O něco později, v roce 2007, do dějů, které již předznamenávaly nenávratný zmar, vstupuje investor Radek Leskovjan. To, co zbylo, se rozhodl zachovat a současně oživit tak, aby vznikl obytný ateliér, v němž by mohl pracovat i žít. Dochází k takzvané konverzi, ke změně funkce stavby, jejíž uskutečnění je svěřeno do rukou Kamila Mrvy.