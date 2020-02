"Spolubyt" je zachránil. Se třemi lidmi na vozíčku v něm žijí tři jejich asistenti, další mladí s pozoruhodnými osudy. Přestože jsou "zdraví", v Praze by cenově přiměřené bydlení jen těžko hledali. A tak si ho musejí odpracovat.

Michal Greško si k bydlení úmyslně vybral to nejrušnější místo. V obřím mezonetovém bytě o rozloze 160 metrů čtverečních, který sdílí šest lidí, je tímto epicentrem obývák propojený s kuchyní. Pořád se tam něco děje a právě to se osmadvacetiletému tmavovlasému muži, odkázanému odmalička na invalidní vozík, líbí. Miluje společnost. Do ojedinělého příbytku ve vlastnictví pražského magistrátu nacházejícího se v šestém patře novostavby na sídlišti Hůrka se Michal Greško nastěhoval jako první nájemník na začátku července loňského roku.