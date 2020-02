Někdo mi nakukal, že únor je "suchý měsíc". Řekl jsem si, proč ne, a začal hledat uspokojivé "soft" neboli nealkoholické alternativy alkoholických položek nápojového lístku, které mi dočasnou osobní prohibici pomohou dodržet. Hned na začátku jsem trefil desítku na střed a jednu báječnou alternativu našel.

V roce 1964 se objevilo nejdříve na italském a později na evropském trhu Crodino. Na českou scénu se prodralo téměř po čtyřiceti letech hned ve dvou variantách. Původní oranžové je sušší, červené neboli rosso je v chuti plnější a vzdáleně připomíná Campari Bitter. Vzdáleně! Oběma je vlastní příjemná nahořklost, sycení oxidem uhlíku bez agresivity příznačné pro levné vody a praktické plnění do lahví po deseti centilitrech.

reklama

Nápoj nese jméno městečka Crodo v severní Itálii, kde se původně vyráběl. Producent tehdy využil místní vody z podhůří Lepontských Alp, v níž louhoval byliny a koření. Jejich extrakt se dodnes nechá šest měsíců odležet a pak se procesem náramně tajemným vyvine v aperitiv.

Chuťová příbuznost s Campari Bitter není náhodná. Původně crodovská firma dnes patří do Campari Group a sídlí s ní v jejím epicentru v Sesto San Giovanni na předměstí Milána. Takže nějaká ta inspirace "přes ulici" sotva udiví.

Při dodržení doporučeného servisu Crodina je iluze plnohodnotného aperitivu dokonalá. Nejšetrnější je vychladit nápoj asi na šest stupňů Celsia. Pokud jej nestihnete včas uložit do ledničky, vsaďte na led. Na ty největší kusy, aby tál co nejpomaleji. Korunou servisu je pak vložení pomerančového řezu do nápoje. Ale opatrně a rozhodně jen do rosso varianty. Oranžová je plně uspokojivá, když ji necháte "jen tak".

A sklenka? V některých restauracích podávají nápoj bez ptaní ve sklence na nožce a s ledem. Tehdy mám nutkání se pohádat a vysloužit si nálepku děda Vševěda. V dobrých restauracích nalévají nápoj do nízkého tumbleru (říkáme mu někdy viskovka) a na přání přidávají led. V těch nejlepších to dělají rovněž tak, ale navíc lahvičku Crodina číšník otevře až u stolu. V takovém případě přidávám marnotratně na spropitném.