Motocykly jsou předurčeny k proměnám. Matěj Sysel je přestavuje na míru zákazníkům, a to podle jejich potřeb i životního stylu. Někdy mu své stroje přivážejí rozebrané v krabicích.

Cesta do středočeské Čími se hned po sjezdu z dálnice klikatí mezi poli i lesy. Je to silnice jako stvořená pro jízdu na motocyklu. Ostatně motorek je v malé nenápadné obci nedaleko Dobříše víc než dost − ve dvoře někdejšího statku dnes sídlí dílna Matěje Sysla, který pod značkou Gas and Oil Bespoke Motorcycles osobitě přestavuje silné stroje zákazníkům přímo na míru.