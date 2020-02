Měla být hotová vloni a svými zářivými světly lákat nejen místní, ale i ty, kteří severočeským Jabloncem nad Nisou jen projíždějí. Nová přístavba unikátního Muzea skla a bižuterie ve tvaru krystalu ovšem už pomalu odhaluje svou tvář i křivky. A budí emoce. Obdiv, otazníky, nadšení. Je to dobře. Skleněný futuristický objekt z dílny ateliéru Hlaváček−architekti si pozornost zaslouží. Stejně jako aktivity muzea, o jehož historii bych doporučoval učit v rámci příslušného povinného předmětu už na základní škole. Třeba tomu pomůže i dokončovaný klenot, který má šanci tohle malé, kdysi slavné město na severu skvěle zviditelnit. Ne snad že by se tu jinak nic nedělo a nedělalo, ale v posledních letech to trochu skřípe. Nicméně až se milionový krystal koncem roku rozsvítí a expozice v něm spatří první návštěvníci, bude v Jablonci zas o kousek příjemněji. Alespoň doufám.

Foto: Tomáš Tesař