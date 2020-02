Architekt Zdeněk Lukeš pořádá kulturně-literární procházky po Praze a píše knížky o zdejších stavbách. A co sám rád čte?

Které knihy máte na nočním stolku?

Ty, které jsem dostal k Vánocům: Jáchym Topol − Citlivý člověk, Václav Havel − Zápisky obviněného, Mark Frost − Twin Peaks (to je můj nejoblíbenější televizní seriál) a Ladislav Fuks − Pan Theodor Mundstock, kniha, kterou jsem léta nečetl. Už se moc těším.

reklama

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele či knihu?

Vedle Fukse, jehož považuji za jednoho z nejvýznamnějších evropských spisovatelů minulého století, to je Jan Weiss a jeho nadčasový a neprávem opomíjený dystopický román Dům o tisíci patrech, dále půvabná a chytrá knížka Ko Balty aneb Šest modrých písanek od Františka Rachlíka. A taky Orwellův 1984. A samozřejmě mám rád řadu románů Grahama Greena − Moc a sláva, Jádro věci, Vyhaslý případ, Vlak do Istanbulu, Tichý Američan, Komedianti…

Co jste četl, když jste byl kluk?

Měl jsem rád samozřejmě mayovky a verneovky, miloval jsem Toma Sawyera a Hucka Finna, Trnkovu Zahradu, Pohádky o mašinkách Pavla Naumana nebo Posledního draka od A. de Quinceyho. Později třeba povídky E. A. Poea nebo Sherlocka Holmese. Rád jsem se k nim pak také vrátil, když jsem je četl dětem − tahle tradice, že si nahlas čteme knížky, má v naší rodině velký význam, těším se, až ty knížky budu číst vnoučatům.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

No, pořád odkládám Joyceho Odyssea, snad se do něj někdy pustím.

Se kterou autorkou byste rád zašel na skleničku?

Třeba se Světlanou Alexijevičovou, otázek by bylo mnoho. Například jestli je nějaká naděje, že v Rusku bude jednou demokratický režim.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let nebo si s ním troufl ztroskotat na pustém ostrově?

Nejvíc otázek bych asi měl na Grahama Greena, ten měl velmi pestrý život, jehož podstatnou část strávil v různých totalitních zemích. Myslím, že 10 hodin v letadle by na to nestačilo, takže bychom pak ještě museli ztroskotat na tom ostrově. Doufám, že by v letadle byly taky nějaké knížky.