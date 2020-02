Francouzská spisovatelka se ve svém románu po letech vrací do Prahy, v reálném životě však město nikdy zcela neopustila. Vždyť s manželem vlastní činžovní dům na Vinohradech.

Na začátku devadesátých let přijela se svým mužem poprvé do Prahy a zůstali tu sedmnáct let. Anne Delaflotte Mehdevi pomáhala manželovi s opravami činžovního domu, který si koupili na Vinohradech, i s knihkupectvím, jež tady otevřeli. Vychovávala tři syny, kteří se jim v Praze narodili, učila se česky a také knihařskému řemeslu. A i když se nakonec v roce 2011 celá rodina zase vrátila do Francie, Praha v životě všech jejích členů stále hraje významnou roli. Vždyť i Anne Delaflotte Mehdevi děj své zatím poslední knihy situovala do 18. století a české metropole.