Horizontálně a vertikálně, nebo chcete-li vodorovně a svisle… Zhruba tak prý vnímáme nejčastěji perspektivu věcí, objektů či prostředí a prostor kolem nás. Ale co když je něco nakřivo? Všimli jste si, kolik takových věcí existuje? Tak třeba obrazy na stěně. Kolikrát v životě jste je museli rovnat, protože byly… Ano, nakřivo! Nebo kravata, motýlek, podlaha, zeď, stůl doma nebo v hospodě. Můj dobrý známý kvůli tomu dokonce trpí obsedantně-kompulzivní poruchou, takže když se setkáme v kavárně či restauraci, nikdy se to neobejde bez obřadu, při němž má nutkavou potřebu nejprve srovnat "do lajny" stůl či stoly, k nimž máme usednout. A co vaše fotografie? Pozorujete, jak často pořizujete snímky s nakloněným horizontem? Jako bychom si nějak podvědomě přáli, aby svět kolem nás byl jiný. A hlavně nakřivo.

Foto: Tomáš Tesař