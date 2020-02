Z toho místa jsem tehdy před lety neměl dobrý pocit už od začátku. Typicky ruský syrový životní styl byl v Kaliningradu cítit na každém kroku. A na vlastní kůži jsme si ho s kolegou reportérem užili ve chvíli, kdy nás za bílého dne zatkli milicionáři kvůli požití alkoholu. Jen si to představte. Exkláva Ruské federace a seberou vás za opilství! A to jen proto, že si dáte k obědu aperitiv, jejž vám vnutí místní hospodský, který, jak se později ukázalo, za to dostal od těch milicionářů tučnou provizi. Protože nám nalil a také za to, že na nás upozornil. Když se mi teď, po letech, zničehonic zdál sen, který mi živě připomněl tu noc v plesnivé vězeňské kobce tamní policejní stanice, leknutím jsem vyskočil z postele a hledal únikový východ. Štěstí, že tentokrát šlo jen o noční můru, protože znovu bych tu kaliningradskou pohostinnost zažít nechtěl.

reklama

Foto: Tomáš Tesař