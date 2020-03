Zprávu o prodeji té středověké vesnice v italském národním parku Gran Sasso zveřejnil tehdy před lety nejprve list The Daily Telegraph, od nějž ji převzala i některá česká média. Údolí, kde se ves nacházela, působilo navzdory začínajícímu létu nevlídně. Zatímco pár kilometrů odtud se lidé už slunili na pláži, tady vládlo vlhko a chlad. Vlídně nepůsobila ani příjezdová cesta a najít ji dalo zabrat. Jenže pak se to stalo. Plížili jsme se autem dva tři kilometry dlouhou šutrovou stezkou, když se nám zničehonic naskytl pohled srovnatelný se sceneriemi z historických filmů. Valle Piola, stvořená z kamenů posbíraných v nedalekém okolí, stála před námi. Opuštěná, chátrající, nechtěná. Nikde ani živáčka, všude kolem až omamné ticho. To vše za "pouhých" 13 milionů českých korun. Mít tehdy ty prachy, neváhal bych ani vteřinu.

reklama

Foto: Tomáš Tesař