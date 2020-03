Kosmopolitní Pavel Podruh se cítí být Čechem a to pro něj znamená „snažit se o něco tady doma, i když je to mnohdy a v mnoha ohledech obtížné a často demotivující“.

Nikdy nebyl konformní a nehodlal stát v koutě. Jako kdyby to loňská cena The Outstanding Young Person od organizace Junior Chamber International potvrdila. Už na střední škole Pavel Podruh využil příležitost podívat se za humna a odjel na roční studium do USA. Potom získal stipendium na Empire State College ve státě New York. Studoval řízení podniků a mezinárodní ekonomické vztahy. Tehdy ho nejvíc oslovily předměty jako etika podnikání. "Od začátku jsem šel k byznysu spíš oklikou," říká.