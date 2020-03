Neděle 15. března, od 13.30, Topičův salon, Praha, 1. Art Consulting

Hitem aukce 1. Art Consulting bude podle slov jejího majitele Jiřího Rybáře velké plátno Mikuláše Medka nazvané Padající staré flétny z roku 1960. Do dražby jde s vyvolávací cenou 3,6 milionu korun. "Patří do zlomového období malířovy tvorby, kdy od surrealismu postupně přecházel k abstrakci. Do svých obrazů vkládal složité myšlenkové konstrukce a znakové symboly," říká Rybář. O Medkovy práce mají sběratelé enormní zájem. Loni byl obraz Akce I (Vajíčko) vydražen za nečekaných 57 milionů korun. Podle serveru Artplus je to cena za poválečné umění na českých aukcích dosud nevídaná. Více na www.acb.cz.

reklama

Neděle 15. března, 13.30, Žofín, Praha, Aukční dům Sýpka

Jitka Válová: Kalvárie, olej, plátno, 210 x 200 centimetrů, 1992/1993 Foto: Aukční dům Sýpka

Jednou z hlavních položek v aukci na pražském Žofíně bude Kalvárie od Jitky Válové s vyvolávací cenou 900 tisíc korun. "Plátno o rozměrech 200 x 210 centimetrů zobrazuje téma, k němuž se autorka opakovaně vracela. Ztvárnila jej také v řadě kreseb a grafických listů, je to vlastně stěžejní motiv její tvorby," zdůrazňuje majitelka aukční síně Irena Velková. A upozorňuje také na plastiku Mrak, kterou vytvořil významný a stále více vyhledávaný sochař Karel Malich v prvním pololetí 70. let minulého století. Vyvolávací cena sochy je 2,2 milionu korun. Více na www.sypka.cz.

Úterý 24. března, 14.00, Palais Dorotheum, Vídeň, Dorotheum

Bohuslav Reynek: Pieta v parku (Pieta s modrým pozadím), suchá jehla s monotypem na papíře, 24,4 x 15,6 centimetru, 1955 Foto: Dorotheum

Z českých i zahraničních sbírek pochází 14 grafických listů Bohuslava Reynka, které budou draženy ve Vídni. "Umělecké dílo, k němuž se váže zajímavý příběh, je pro sběratele vždy atraktivnější. Tyto listy vyprávějí o přátelství Anne Marie Beslier s Reynkem a jeho rodinou," vysvětluje Michal Šimek, ředitel pražské pobočky Dorothea. Beslier byla majitelkou malého pařížského knihkupectví. V 60. letech přijela do Prahy za odkazem Franze Kafky. Seznámila se s Reynkem, kterého opakovaně navštívila. Vyvolávací cena Reynkových prací se pohybuje od 800 do 3500 eur. Více na www.dorotheum.com.