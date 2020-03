Umělec potvrzuje, že je prostě a především malíř, jakkoliv se to už od konce 80. let minulého století snažil maskovat nebo různě zpochybňovat. Nyní se k malířství hlásí bezmála čtyřmi desítkami nových obrazů.

Patří to k němu. Oscilování mezi různými výtvarnickými disciplínami − od malby přes fotografii či instalaci až po video. Třiašedesátiletý umělec Jiří David kromě toho také učí, publikuje a všelijak se angažuje. Nyní ale v pražském Doxu vystavuje do konce března pouze malované obrazy z posledních dvou let.