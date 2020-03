Nikdy jsem neuměla nosit módu šedesátých let − zvonové sukně, stuhy v pase. I když se mi to líbí," přiznává módní návrhářka a spolumajitelka galerie s módou a designem Harddecore Josefina Bakošová.

reklama

"Prostě nemám ráda holčičí módu, nenosily ji ani moje tři dcery. Až mi to bylo líto, růžovou barvu si nevzaly ani na focení. Neznám ani holčičí česání copánků, dcery to nikdy nechtěly, i když vždy nosily dlouhé vlasy."

Nejstarší, sedmnáctiletá dcera, se zhlédla v kombinacích zajímavých "úlovků" ze second handu. Všechny tři dcery míjí jakékoliv trendy oblečení. "Ostatně mě také," říká návrhářka. Sama se nejlépe cítí v pánském oblečení, v kalhotách. Základní barvy jejího šatníku jsou bílá, černá, šedá. "Občas do toho nějakou další barvou vstoupím, ale musím si na ni chvilku zvykat. Nedávno to byla žlutá, respektive žlutý kabát, často to bývá červená, třeba kulich."

Bez pokrývky hlavy Josefinu Bakošovou téměř nepotkáme. Není to pro ni designový prvek, ale nutnost. Kulichy − šedé, bílé, červené − nosí nejen v zimě. "Jsem hrozně zimomřivá, zima je mi vlastně pořád. S pokrývkou hlavy se také cítím bezpečněji. Kulicha sundávám jen ve velkých vedrech, jako nedávno v Egyptě, ale zase ho nahradil klobouk."

Základem ženského šatníku je podle Josefiny Bakošové košile, za nejvíce sexy dámské oblečení považuje kalhotový oblek pánského střihu. To se promítá i do jejích kolekcí. Novinkou v autorčině tvorbě jsou zdobené límečky košil.

"Chci, aby součástí košile byl šperk, nedávno jsem si udělala šperkařský kurz." Tím si splnila další sen. Ještě předtím se jí podařilo dokončit dýdžejský kurz, nyní je se svým narozeninovým dárkem − mixážním pultem − rozhodnuta věnovat se dýdžejingu. Diskokoule tak nemohla chybět ani při focení její poslední kolekce.

Bez čeho se v posledních dnech neobejdu

Kamínky, mušle, jehelníček, červená ledvinka, náhrdelník s růženínem, kulichy, lesk na rty Foto: Lukáš Bíba

Kamínky, mušle: Na cestách sbírám kamínky, mušle, korály i okousané pecky od broskví. Z toho jsem vytvořila zatím poslední kolekci šperků nazvanou Od moře.

Jehelníček: Mám ho neustále při sobě, už od svých začátků.

Červená ledvinka: "Povýšila" jsem psaníčko na ledvinku, abych pořád nepobíhala jen s batůžkem.

Náhrdelník s růženínem: Růženín je můj kámen, beru si ho na cesty, hlavně letadlem, moc se bojím létat, snad mě ochrání.

Kulichy: Bez nich se neobejdu.

Lesk na rty: Ten mám u sebe neustále.