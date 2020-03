Soudkyně Ivana Hrdličková předsedá v Haagu mezinárodnímu tribunálu pro Libanon a po večerech či na cestách si čte v několika jazycích.

Které knihy máte na nočním stolku?

Zrovna čtu El Camino de Santiago de Gran Canaria od Isabel Sánchezové, rozečtenou mám také Běžeckou bibli Miloše Škorpila, protože jsem začala po letech běhat a jeho přístup je nesmírně inspirativní. Ezio Di Nucci a Filippo Santoni de Sio, oba profesoři etiky, editovali knížku Drones and Responsibility, kde se zabývají otázkou právní a etické odpovědnosti užívání dronů. Po této knížce jsem sáhla po přečtení AI superpowers od Kai-Fu Leeho, protože umělou inteligenci velice podporuji a zajímají mě otázky právní a etické odpovědnosti při jejím užívání. A vždycky mám rozečtenou nějakou knížku o osobním rozvoji, momentálně Stillness is the Key od Ryana Holidaye.

Co jste četla, když jste byla malá holka?

Četla jsem stále a všechno. Jedna z mých nejoblíbenějších knih byla o Marii Curie-Sklodowské. Mnohokrát jsem přečetla snad všechna díla Aloise Jiráska, i když Filosofská historie byla asi nejoblíbenější. Četla jsem několikrát Martina Edena od Jacka Londona, díla Verna, Agathu Christie, milovala jsem postavu Perryho Masona. A dodnes se vracím ke klasikům! Shakespeare, Tolstoj, Puškin, Austenová, Stendhal, London, Remarque, Hemingway, Čapek.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Bídníky Victora Huga v originále. Ještě ale pracuji na zlepšení francouzštiny.

Se kterou autorkou byste si ráda dala čaj o páté?

S Agathou Christie. Moc ráda bych si s ní povídala o jejích námětech a zápletkách.

A se kterým autorem byste se nebála strávit desetihodinový let?

Nesmírně ráda cestuji a desetihodinový let ráda trávím sama − většinou čtením, nicméně Jules Verne by byl určitě skvělý společník. Moc ráda bych si s ním popovídala o Cestě kolem světa za 80 dní. To by vydalo na několik desetihodinových letů.