Pracoval jsem v bance, kde jsem se ucházel o post ředitele pobočky. Říkal jsem si, že když mi to vyjde, budu se věnovat kariéře ve finanční sféře. Jenomže mě nevzali. Tak jsem dal výpověď a začal se naplno věnovat muzice," vysvětluje Michael Kluch, jak se stal alter egem Freddieho Mercuryho a s revi­valovou skupinou Queenie dnes vystupuje po celém světě.

Pavel Podruh zase založil reklamní agenturu. Prosperovala, ale on se časem začal ptát: "Chci celý život pomáhat prodávat pivo, brambůrky nebo třeba nákupní centra?" A tak nakonec prodal svůj podíl ve firmě, založil projekt Český soběstačný dům a dnes se věnuje problematice využívání obnovitelných zdrojů energie.

Kolik takových příběhů jsme už slyšeli, četli, viděli, že. Jako vystřižené z učebnice o strategii úspěchu.

Stačilo málo, jen trochu zaváhat, trochu si nevěřit… a Elvis Presley by zůstal za volantem náklaďáku a ve službách Electric Company, zmíněný Freddie Mercury by asi navrhoval loga k domácím spotřebičům, Harrison Ford by s partou tesařů stavěl domy na americkém Středozápadě, Steve Jobs a Bill Gates by možná spravovali databázi někde u amerického soudu a Albert Einstein by se trápil nad spisy v patentovém úřadu ve Vídni, Louis Blériot by určitě nepřeletěl Lamanšský průliv, Coco Chanel by nevymyslela nesmrtelný kostýmek, Antonín Dvořák by v Nelahozevsi porcoval vepřové, Tomáš Masaryk by se nejmenoval Garrigue a…

Zadržte. To přece všechno víme, mnohokrát jsme četli, slyšeli, že! Koneckonců, každý z nás také zažil nebo ještě zažije aspoň jednou za život podobné zemětřesení. To je ten kouzelný, lehce omamný i děsivý okamžik, kdy se láme chleba, pálí mosty.

Myslím, že nikdy zcela nepochopíme spouštěcí mechanismy ani zákonitosti tohoto procesu, ale když jej dokážeme aspoň trochu využít, nemůžeme nezískat. Nedojde sice třeba zrovna na objevy hodné Einsteina, ale každá změna je ozdravná a posouvá dál. Michael Kluch našel odvahu prásknout dveřmi v bance a naladil v Mercuryho tónině, Pavel Podruh začal podnikat v ekologii, jsou úspěšní a zdají se být i šťastní.

A jak to máte vy?