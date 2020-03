Tento "vzkaz v lahvi" vychází s datem dne, na který pamětníci z Auchentoshan Distillery nikdy nezapomenou: 13. března 1941 zaútočilo na jihozápad Skotska Göringovo luftwaffe a trefilo se rovnou do této palírny. O lidských ztrátách nejsou záznamy, o milionu litrů whisky, jež vyletěly do vzduchu, víme docela přesně. Po kazisvětech s křížem na křídlech zůstal jen kráter, který zaplnila voda dodnes sloužící k chlazení výrobního zařízení. Trvalo sedm let, než se v Lowland, na místě nějakých třicet kilometrů jižně od Glasgow, znovu zatopilo pod destilačními kotli. Třemi − a to je rarita.

Palírna Auchentoshan je poslední ve Skotsku, která destiluje whisky třístupňově. Čerstvý destilát, takzvaný new make, prochází postupně třemi kotli periodické soustavy a opouští systém s 80 procenty alkoholu. Po delším zrání v sudu poskytuje lehkou whisky, která je nedotčená rašelinovým kouřem. Téměř všechno, co v aromatu a chuti identifikujeme, je záležitostí právě sudu. Jeho dřevo obsahuje zhruba sedm procent taninu (je zdrojem příjemné svíravosti), kolem 23 procent vanilinu (po vypálení vnitřku sudu se lignin přeměňuje na vanilin, jenž tak trochu klame tělem a může vyvolat dojem, že je whisky nasládlá) a nějaké to barvivo.

Na − plným titulem − The Triple Distilled Auchentoshan Single Malt Scotch Whisky 12 Years Old pracoval sud plných dvanáct let. Jeho účinek se projeví nejlépe poté, co whisky necháme ve sklence chvíli "dýchat". Mezitím lze posoudit její barvu, kterou jde docela dobře popsat jako osmnáctikarátové zlato, a "slzy" destilátu, zvolna stékající po sklence, jakmile s ní zakroužíme (potvrzují tak 40 procent alkoholu).

Pro rozvinutí vůně bývá zvykem přidat malinko vody a potlačit tak aroma alkoholu. V tomto případě to nebude zapotřebí; dvanáctiletá pálenka je neútočná, lahodná a velmi vhodná pro uvedení zájemce do světa sladových whisky. Ve vůni se hlásí o slovo čerstvé fíky, kdesi na pozadí podporované medem a jen neznatelně zastřené ozvěnou dřeva. Harmonická chuť je důsledkem zrání v sudech po sherry oloroso. Je oblá, nikterak ostrá, a především medu navzdory báječně suchá, decentně přiznávající obilný původ.

Klasický aperitiv!