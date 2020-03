Přináší osobitou, výtvarně laděnou architekturu. Jedná se však o krásu z rodu užitečných, o estetiku vycházející z podstaty stavění, která především svrchovaně odráží potřeby obyvatelů. Architektka Kristina Magasaniková navrhla svého druhu rodinný portrét.

Dům vyrostl v Hostivicích, v osmitisícovém středočeském městě. Nedaleko od něho se nachází soustava několika rybníků, ale také hájky, lesíky, polnosti. Jste sice na venkově, ale chcete-li, můžete mít kdykoliv na dosah veškeré vymoženosti metropole. Do Prahy je to jen několik kilometrů, k cestě do centra se dá využít vlak nebo kombinovaná cyklostezka, která kopíruje někdejší poutní cestu a vede mezi pražským volnočasovým areálem Ladronka a vesnicí Hájek.