Foto: archiv nakladatelství Knihy: Na počátku byly mýty

K čemu je nám znalost řecké mytologie. Kdy se v člověku probouzí zlo. Co vznikne, když spisovatelé dostanou útržky dobových zpráv. Proč by se děti měly hrabat v hlíně. A jak lze zvládat život s autistou. To jsou témata knih, které příští týden přinese Velký knižní čtvrtek.

Aby se to z hlavy nevykouřilo

Luc Ferry: Řecké mýty / Mytologie a filosofie, Garamond Svět řecké mytologie poznává český čtenář již od školních let díky povinné četbě Starých řeckých bájí a pověstí Eduarda Petišky. Souboje, škorpení a postrkování bohů na bájném Olympu i provázání božského světa s lidským zůstává rámcově v paměti, leč podrobnosti s přibývajícím časem z hlavy vyprchají. Luc Ferry, francouzský filozof, vysokoškolský pedagog a politik ve své knize nabízí dospělému čtenáři zasvěcený znalostní reparát. Ve více než pětisetstránkovém svazku vyzve na procházku božským genealogickým propletencem, přibližuje známé i méně známé děje, nabízí jejich výklad, vysvětluje postavení a roli jednotlivých bohů na olympském piedestalu, přičemž jen tak mimochodem utrousí, co z jejich světa dodnes zůstalo v našem běžném vyjadřování (popadnout býka za rohy, Ariadnina nit a podobně). Podstatnější ovšem je, když autor ukazuje, že mýty nebyly pouze jakési pohádky vyprávěné starci, ale Řekům kdysi sloužily k filozofickému výkladu existence či k pojmenování časové a prostorové dimenze životů. Na autorovi je poznat učitelská praxe − nejen trpělivě nastiňuje komplikované personální a dějové vazby, ale nabízí i různé pomůcky v podobě grafů, rekapitulací či slovníku osobností. Je jisté, že alespoň rámcová znalost řecké mytologie patří k evropskému vzdělanostnímu standardu. A kupříkladu zasvěcenější čtenář klasické i soudobé poezie se bez ní neobejde.