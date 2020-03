Zákaz shromažďování kvůli šíření koronaviru přiměl aukční síně zrušit plánované dražby nebo je uskutečnit elektronicky. European Arts Investments například svou aukci posouvá na neurčito. A dražba síně Vltavín se uskuteční pouze telefonicky, on-line přes platformu Live Bit nebo zadáním pevného limitu. Také veškeré aukce vídeňského Dorothea se mají konat on-line.

Čtvrtek 2. dubna od 18 hodin on-line přes platformu Live Bit, Aukční síň Vltavín

Rittstein: 55 tisíc korun

Jednou z hlavních položek aukce Vltavínu bude podle slov majitele síně Roberta Héderváriho dílo Michaela Rittsteina z let 1992 a 1993 nazvané Lednice. Rittstein je významným představitelem české figurativní malby, dlouhá léta vedl ateliér na AVU v Praze a byl rovněž členem skupiny 12/15. "Jeho práce významem přesahuje současné české umění. Malba je povedenou ukázkou prací z počátku 90. let, kdy si autor osvojil ještě volnější rukopis provázený experimenty s barvami. Co ovšem v jeho dílech zůstává stále, je skvostný smysl pro uměleckou nadsázku," říká Robert Hédervári. Více na www.auctions-art.cz.

Nový termín odložené aukce z 31. března Galerie European Arts teprve oznámí

Hudeček: 1,95 milionu korun

Hitem aukce měl být obraz V zahradě (Krajina z Okoře) od Antonína Hudečka.

"Obraz koupil před časem u nás v aukci jeden stálý klient, který ho znovu do aukce nabídne, protože se nám mezitím podařilo objevit vyobrazení díla na titulní straně týdeníku Zlatá Praha z roku 1900," říká výkonný ředitel aukční síně Albert Trnka, který je zvědav, co to udělá s cenou díla. "Pokud byl obraz publikován v tomto legendárním týdeníku, je to punc kvality, který podtrhuje jeho výjimečnost. Ve Zlaté Praze byla vyobrazována nejlepší díla své doby, Hudečkova mistrně provedená secesní krajina tento fakt potvrzuje," dodává Albert Trnka. A upozorňuje také na dražbu obrazu V Kavárně, který je raným dílem Karla Černého. Více na www.europeanarts.cz.

Antonín Hudeček: V zahradě (Krajina z Okoře), olej, plátno, 78,5 x 90,5 cm, 1899 1 950 000 Kč Foto: archiv aukčních síní