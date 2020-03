Kyvadlo Josefa Pleskota skoro levituje pod klenbou barokního kostela Nejsvětějšího Salvátora v srdci Prahy. Do pohybu bude opět uvedeno po obnovení bohoslužeb.

Umělecké intervence se u Nejsvětějšího Salvátora staly tradicí, která sem přivádí věřící i bezvěrce. Zavedl je kurátor Norbert Schmidt, který má jak architektonické, tak teologické vzdělání, což je v českém prostředí vzácná kombinace.

V pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora v neděli 8. března večer naslouchá knězi Tomáši Halíkovi několik stovek vesměs mladších lidí, namnoze studentů.

Po 20 minutách, hned po kázání v úvodu recitace Creda, tedy modlitby Vyznání víry, která začíná slovy "Věřím v jednoho Boha", přichází ministrant Pavel Šimáček a pomocí dlouhé tyče uvádí do pohybu mohutné kyvadlo s rameny ze světlého smrkového dřeva. Dělá to s jistotou člověka, jenž dobře ví, co činí, což bez pečlivého zkoušení není možné zvládnout. Rituál provádí samozřejmě a nenápadně, skoro jej nevnímáme.