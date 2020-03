Foto: Honza Mudra Michal Malátný

Hudebník, herec a frontman skupiny Chinaski rád jezdí tramvají se sluchátky na uších, aby ho izolovala od okolního hluku. V rukách rozečtenou knihu a batoh na zádech. Nosí v něm vše, co potřebuje. To nejdůležitější má však Michal Malátný doma – připomíná mu to jeho vytetovaný snubní prsten.

Preferuje nedbalou eleganci, a tak největší poklady nacházel v šatníku rodičů: "Jednou za pár let jsem jim probral skříň. Nejlepším úlovkem byly tátovy džíny, levisky, které si dovezl z Anglie v osmašedesátém, úplná bomba. Nosil jsem je, ale jen hodobóžově − do televize, na natáčení klipu, dokud se nerozpadly," vzpomíná Michal Malátný.