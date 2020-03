Málem se to povedlo. Málem. Řekli jsme si, že tohle číslo magazínu ego! bude jiné. Tedy − ani slovo o stoupajících počtech nemocných a chybějících ochranných prostředcích, žádné depresivní rozbory, statistiky, prognózy či spekulace, žádná varování, upozornění, nařízení a omezení, ba dokonce ani vtipy na tohle téma jsme si nepovolili.

Místo toho začínáme sadou povídek, jež pro vás napsali známí spisovatelé. Ondřej Neff, Sára Saudková, Petr Stančík a Michal Šanda je "ušili" na míru pro ego!, jsou tedy hravé a zaručeně koronaviru prosté. Na hony vzdálená všem karanténám je také kniha fotografa Libora Fojtíka, která se právě chystá do tisku. Náš redakční kolega sedm let sledoval české trampy, navštívil snad všechna tábořiště, účastnil se potlachů a vandrů, spával v osadách i pod širákem uprostřed zelených hvozdů, až dokonce chlapíky s usárnou vystopoval i v samém srdci klasického panelového sídliště. A dnes − věřte nevěřte − si troufá prohlásit, že český tramping nezahyne. Ba že tu bude i za 100 let!

Prohlížíme si originální fotografie, bloudíme po lesních pěšinách, brodíme se potoky a kapradím, až dorazíme ke starobylému pivovaru.

Stojí ve středočeské Lobči už více než 500 let. Ale nestál by, kdyby nebylo dvou nadšených architektů, kteří jej pozvedli z trosek a postupně proměnili v unikátní prostor, kde se nejen vaří skvělé pivo, ale také pořádá bezpočet společenských setkání. Tedy pořádalo. Donedávna.

Ano, až v Lobči, před zavřenými pivovarskými vraty, náš plán utrpěl první znatelnou trhlinu. A rozhovor s Janou Divokou ji umocnil. Vždyť tahle psychoterapeutka jako jedna z prvních nabídla konzultace zdarma rodinám, jež by se právě v tomto podivném čase mohly ocitnout v nouzi.

Jinými slovy − i když jsme se hodně snažili, nedokázali jsme se koronaviru přece jen úplně vyhnout. Přesto věřím, že až si dnes uvaříte doma dobrou kávu, zažijete s magazínem ego! poměrně bezstarostnou a inspirativní jízdu.

Klidný víkend přeje

Irena Jirků