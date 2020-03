Setkání majitelů nejstarších usáren v kempu Zlaté dno. Zde je také vzpomínkové místo na trampy, kteří se za druhé světové války zapojili do odboje.

Tarzan mu ukázal holá záda. Něco takového jen tak někdo neviděl. Vytáhlý tramp měl přes celý hřbet vytetovanou "usárnu" a tvrdil, že je pořád sbalený na cestu. A Libor Fojtík mnohé z těch cest prošel s fotoaparátem.

Už jako kluk jezdil s rodiči trampovat do beskydských lesů. V pubertě začal vandrovat s vlastní partou, ale když se později přestěhoval do Prahy, "usárnu" − typickou tuláckou tornu − několik let nevytáhl ze skříně. Ve světě ojedinělý, ale v Česku tradiční fenomén trampingu ovšem Libora Fojtíka nepřestával fascinovat. Před sedmi lety se rozhodl, že fotograficky zachytí jeho současnou podobu a vydá knihu Trampové. Právě ji dokončuje a shání na ni peníze ve veřejné sbírce.