"Nejhorší je cítit se bezmocný," říká psychoterapeutka Jana Divoká. Byla jednou z prvních v oboru, kdo nabídl po vyhlášení stavu nouze zdarma konzultace pro rodiny s dětmi.

Sešly jsme se na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, den poté, co vláda vyhlásila povinné nošení roušek na veřejnosti. Zapnula jsem záznamník, položila ho doprostřed lavičky a už přede mnou stála starší paní a ptala se, kde by mohla sehnat takovou roušku, jakou mám na nose. Vylovila jsem jednu náhradní z kabelky a už se na totéž ptala další kolemjdoucí, a kdybych měla s sebou větší zásoby doma vyrobeného "ochranného materiálu", asi by z rozhovoru zcela sešlo.

Mimochodem − plánovaly jsme si s Janou Divokou povídat o rodinných vztazích, a i když právě teď procházejí poměrně drsnou zatěžkávací zkouškou, doufaly jsme, že se budeme moci přece jen vyhnout nejdiskutovanějšímu současnému tématu. Jenže plánujte si něco, když se před vámi vytváří fronta na roušky, že…