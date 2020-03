S vanilkovým krémem, se šodó, nebo "opilé"? Poctivé dukátové buchtičky vám určitě zvednou náladu. Milují je dospělí i děti, jejich výroba má kouzlo a přitom stačí pár základních surovin.

Pokud by mělo nějaké jídlo obstát jako pokrm do nepohody, pak jsou to rozhodně buchtičky se šodó. Domácnost provoní pohodou. Jsou výživné, takže zasytí. Jsou sladké, tudíž přispívají k optimismu a dobré náladě.

Příprava je snadná a na ingredience nenáročná, zvládnou je tedy s trochou zručnosti i sváteční kuchaři. Taky jsou odolné, když dokázaly přežít jak výkrmovou praxi jídelen dob minulých, kde plavaly ouško v řídkém pudinku, tak odklon k jídlům moderního evropského střihu v minulých desetiletích a vrátit se na jídelní lístky i těch nejrenomovanějších labužnických podniků. Jejich dospělá verze dráždí nos příslibem drsného tuzemáku, v luxusnější verzi karibského rumu. Ale taky dětská klasika z poctivé smetany a pravé vanilky umí dělat divy. I z obyčejného dne je najednou svátek.