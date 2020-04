Michaela Snopková žije v Estonsku tři roky a nyní tam výrazně přispěla ke zvládnutí kalamity kolem nemoci Covid-19. Chatbota, kterého s týmem dobrovolníků vymyslela, převzala tamní vláda.

Na druhý březnový víkend měla Michaela Snopková zamluvený let do Kodaně. Z Tallinnu, kde nyní žije, chtěla do dánské metropole vyrazit na výlet s kamarádkou. Jenže ve čtvrtek 12. března vyhlásila estonská vláda − ve stejný den jako ta česká − nouzový stav kvůli pandemii koronaviru a všechny cestovatelské plány padly. Šestadvacetiletá rodačka z Brna bydlí v hlavním městě pobaltského Estonska už přes tři roky. Plynně hovoří zdejším jazykem, který se nejvíc podobá finštině, a pracuje ve společnosti Enterprise Estonia, státní agentuře na podporu podnikání.