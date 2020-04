Foto: Tomáš Škoda Jan Němec

Zajímalo jej, jak a jestli vůbec se dá psát o vlastním životě, aniž by se autor dokonale ztrapnil. A tak to zkusil a napsal román, který se dostal do užšího výběru na letošní Magnesii Literu. Její vyhlášení bylo odloženo na září.

Sám se divím, jak mně jsou teď dny vlastně krátké. Zjistil jsem, že si člověk musí dávat pozor, jak každý den vystaví," řekl Jan Němec do telefonu. Za pár dní měly být vyhlášeny výsledky Magnesie Litery a autor knihy Možnosti milostného románu, o níž se v zákulisí poměrně často mluví jako o možném vítězi, trávil vládou předepsaný stav nouze ve svém brněnském bytě. Zdálo se, že přitom samotou netrpí a že si koneckonců i na odloženou Magnesii Literu počká až do září v naprostém klidu. reklama