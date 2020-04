Foto: archiv vydavatelů Nominované knihy na cenu Magnesia Litera

Dubnové vyhlášení knižních cen Magnesia Litera se sice o půl roku odkládá, to ale nebrání tomu, abychom se začetli do nominovaných knih. Třeba do těch z následujícího výběru.

OD MARXE K TRHU

Michal Kopeček (ed.): Architekti dlouhé změny / Expertní kořeny postsocialismu (1980−1995), Argo, FF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV Do triumvirátu nominovaných publikací z oblasti naučné literatury byla porotci literární ceny Magnesia Litera 2020 zařazena kniha, kterou s autorským kolektivem připravil historik Michal Kopeček. Základním pojmem, s nímž autoři pracují, je neoliberalismus, jenž byl na počátku 90. let podle mnohých západních badatelů importován i do postsocialistického Československa. Jde o systém, který je mnohými odborníky označován za přechod "od Marxe k trhu", ale pro nějž zřejmě platí i přívlastky "experimentální", "sociálně nespravedlivý" a "pravděpodobně neefektivní". Kopečkův badatelský kolektiv dokazuje, že neoliberalismus nebyl vržen na nepřipravené pole, protože i země východního bloku se staly specifickou součástí "dlouhé změny", kterou procházela celá západní Evropa. Kořeny této změny autoři studií identifikují již od 60. let, kdy komunistický politický systém začal s hospodářským experimentováním a kdy se v řadě oblastí dostaly ke slovu takzvané expertní skupiny. Našlápnutí směrem k řízení společnosti odborníky či "experty a manažery pozdně socialistického období" kupodivu nezadusila v Československu ani dvacetiletá normalizace, proto se ekonomický přechod po listopadovém svistu neuskutečnil na nedotčené zelené louce, nýbrž pod taktovkou připravených selfmademanů z šedé zóny, řečeno s Jiřinou Šiklovou. Autoři textů nabízejí mimo jiné také vhledy na proměny v oblasti práva, růst manažerů velkých průmyslových podniků, na teorii řízení, psychoterapii, sociologii a další okruhy společenské praxe. reklama