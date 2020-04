Sledovat fotbal nebo hokej u televize či na stadionu je oblíbená zábava miliard lidí. Lukáš Pleskot věří, že taková budoucnost čeká rovněž elektronický sport – hraní počítačových her.

Svůj první počítač dostal v šestnácti letech. Jeho první oblíbené hry byly Duna 2 a Command & Conquer. Hraní ho bavilo, ale nikdy u něj nepřerostlo meze. "Byly večery nebo týdny, kdy jsem to možná přeháněl a hrál dlouho do noci. Čím víc jsem hrál, tím větší jsem měl potřebu hrát dál. Ale nevím, jestli to byla závislost, nebo prostě jen to, že mě to hrozně bavilo. Školní a jiné povinnosti jsem však nezanedbával, takže ve škole i s rodiči bylo vždycky všechno v pohodě," vzpomíná devětatřicetiletý Lukáš Pleskot na své hráčské začátky.