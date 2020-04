Slavnostní oběd by měl stát za to, ať už si dopřejete kuře, králíka nebo třeba kůzle. Jehněčí kotleta je ovšem královnou jarních mas. Šťavnatá, křehká, a když se přidá kopřiva, má jídlo říz, jako když švihne pomlázkou.

Bez tradiční koledy se letos budeme muset obejít, ale ochudit se o tradiční velikonoční speciality by byla škoda. Jednak jsou výtečné − křehká mladá masa, vejce nabíjející energií a křupavá sousta jarních salátů i zeleniny navodí to správné rozpoložení, v němž se tak hezky vítá jaro, a ještě k tomu přispívají k našemu zdraví. Oproti vánočním specialitám jsou to jídla lehká, svěží, a když přidáte i něco "zeleně" z jarní zahrádky, může mít pokrm překvapivé grády.