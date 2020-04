Domácí vězení, k němuž byla odsouzena většina jejich klientů, jim nedalo jinou možnost. Logopedka, fitness instruktorka nebo psycholog poskytují služby on-line. A zjistili, že to má i výhody.

Děkuji za zavolání, na příští lekci se dostavíte osobně, nebo ji chcete absolvovat on-line? Podobná otázka se možná bude po uvolnění krizového stavu ozývat ve fitness centrech, školách umění či ordinacích fyzioterapeutů častěji, než tomu bylo dosud. Koronavirová karanténa ukázala "rezervy" některých profesí. Zatímco kadeřník nebo kosmetička si klienty těžko "vezmou do parády" on-line − nanejvýš jim na videích poradí, jak se upravit svépomocí −, provozovatelé střelecké školy manželé Krátkých zjistili, že přes monitor mohou začít učit klienty střílet. Jejich kurzy neprobíhají tak, že by oni sami pálili do terče na střelnici a lidé na druhé straně obrazovky si zkoušeli totéž doma v obýváku. Přes monitor ale ukazují klientům druhy nábojů i zbraní a vysvětlují principy manipulace s nimi.