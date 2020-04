Většina lidí Jimramovo dětství považovala za smutné. Už jenom to jméno: Jimram. Spolužáci ve škole na něj pokřikovali "Jimram, Jimram, pod nosem tě šimrám!" a chechtali se jako rozjívené vrby. Ze všech nejvíc pokřikoval a chechtal se spolužák Miloš, což byla smůla, neboť Jimram za žádnou cenu nedovedl vymyslet rým na jeho jméno, kromě "Miloš, do kamen přilož!" a to Milošovi vůbec nevadilo, protože doma do kamen opravdu přikládal, úplně dobrovolně. Bavilo ho otevírat horká dvířka a pozorovat rej plamenů uvnitř.

Později se z něj stal amatérský žhář a než ho chytili, zapálil šestnáct stohů, ale to sem nepatří.