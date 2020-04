Nevím, jak vás, ale mě v té vládou nařízené izolaci občas v noci přepadají sny, o které bych za normálního stavu nezavadil. Třeba o důchodu. Mám do něj sice ještě hodně daleko, ale kdy jindy snít o tom, jak by se dal trávit podzim života, když ne v době, v níž člověk nemůže pomalu ani vystrčit nos z roušky, že jo? Budu tou dobou muset chodit ještě do práce, abych neživořil? Nebo se budu po vzoru německých seniorů každou zimu slunit v některé z turisticky žádaných destinací, popíjet chlazený drink a kochat se růstem ekonomiky? Čas ukáže. Ale kdybych si mohl vybrat, už mám vysněné jasno. Stanu se seniorním pilotem historického stroje i s vlastním malým letištěm, hlídačem golfového hřiště, na které nikdo nechodí, nebo pouličním umělcem. A jaké sny máte v době koronavirové vy?

reklama

Sny v době koronavirové Foto: Tomáš Tesař