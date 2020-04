Hele, myslíš, že ten Bůh je i pro nás?" řekne nejmenší tvor na světě tomu nejmoudřejšímu, možná v celém vesmíru. Problém je v tom, že nejmoudřejší není zas tak moudrý na to, aby toho nejmenšího slyšel, a už vůbec ne vyslyšel. A nejmenší stvoření není zas tak malé, aby raději neexistovalo, a už vůbec ne netoužilo žít.

Homo sapiens a virus mají zkrátka složitou komunikaci. Jestli vám úvodní řádky přišly taky příliš složité, maturanti je mohou během školního výpadku použít coby komplexní, zhuštěnou a rychlou přípravu na své absolutorium. Něco jako "vše v jednom". Máte tam cvičení na mluvnické zápory ve větě, matematické rovnice, filozofii a náboženství i fyziku, biologii… A vzhledem k aktuální situaci rovněž občanskou výchovu.

Mimochodem, v tom posledním předmětu za našimi neviditelnými pannepřáteli výrazně zaostáváme.

Oni jsou organizovanější, disciplinovanější i důslednější než my! Někteří badatelé však tvrdí, že oni = ony. Tyhle pozoruhodné miniaturní entity jsou nevyhraněné a neidentifikovatelné nejen genderově, což dnes může mnohým lidem imponovat, ale dokonce i ve své živé či neživé podstatě! Pak by se dalo s úžasem konstatovat, že máme co do činění s UFO mikrovesmíru.

Jelikož víme, že jejich pradávná mikrokosmická invaze do genomu našich primitivních předků iniciovala rozvoj lidského druhu, mohli/mohly by být i takovými našimi mikroStvořiteli. I mikroSpasiteli, a jelikož je nenávidíme a zabíjíme, rovněž mikroMučedníky. Viry jako šiřitelé víry?

"Ano, Bůh je i pro tebe, panpříteli," odpovídám již napraven tomu nejmenšímu na světě za všechny nejmoudřejší, byť k tomu nemám puvoár. Ale je nouzový stav a to lze i nelze skoro vše a nikdo se ničemu nemůže divit.

Naše fascinující setkání xtého druhu − člověka s virem − začalo za tajemných okolností před miliony let. A stále probíhá. Jen se nám v posledních měsících opět zintenzivnělo. "Co z něho vznikne tentokrát?" nabízím Cermatu podomácku ušitou maturitní otázku pro ty nejchytřejší.

A Kdosi Kdesi Nahoře či Dole už možná doplňuje učebnice: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo… office.