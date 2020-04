Liduprázdným vnitroblokem na pražském sídlišti Černý Most se nese melancholická melodie. Houslistce stojící uprostřed dvora není kvůli zvláštní masce vidět do obličeje. Hraje dvojici dalších podivuhodných zakuklenců, tančící ženě a muži koulejícímu se v obruči. Z balkonů paneláku přihlíží několik zvědavců, kteří na závěr vyloudí i potlesk.

Právě viděli jedno z představení, kterými chtějí umělci ze souboru Cirk La Putyka rozptýlit lidi odříznuté už mnoho týdnů od běžného života a také od kultury − divadla, kina, koncertů. Zádumčivá atmosféra sídlištního vystoupení v rámci akce Kulturu nezastavíš jako by podkreslila i obtíže, v nichž se ocitli samotní umělci.

Mnozí z nich přišli kvůli zrušeným představením jedním šmahem o všechny příjmy a musí se nové situaci rychle postavit čelem. Mezi vystupujícími na Černém Mostě byl i tanečník Alexandr Volný, který exceloval v obruči zvané cyr wheel, s níž donedávna vystupoval v roli astronauta v představení Memories of Fools. To je mimo jiné o lidech, kteří nemohou opustit uzavřený prostor, a Volný si ty scény vybavil, když na začátku všeobecné karantény seděl doma a přemítal, co dál.

"Přišlo mi, že jsem doma zavřený týdny, ale žena tvrdí, že už po dvou dnech jsem vyrazil ven," vypráví tanečník. Coby umělec samostatně výdělečně činný se rázem ocitl v problémech, a našel si proto rovnou dvě nová zaměstnání: dělá výškové práce nad železniční tratí, kterou také pomáhá čistit od uřezaných větví, a v lese sází stromy.

Setkali jsme se i s hercem Jakubem Koudelou, který se dal na rozvážku pečiva. A mluvili jsme s houslistkou Dagmar Valentovou, jež musela barokní hudbu neplánovaně vyměnit za řeholi pošťačky. V Česku je řada umělců s podobným nouzovým osudem, psalo se už například o hudebnicích u pokladny. Vesměs se z nového údělu nehroutí, věří, že z nastalé zkušenosti budou těžit i v dalším životě, až ten se vrátí do normálu. Nikdo ale neví, kdy to bude a zda další život bude opravdu stejný jako ten, který si pamatujeme.