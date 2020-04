Jaroslava Brychtová (1925–2020) a Stanislav Libenský (1921–2002) společně tvořili bezmála padesát let. Objekt Válec v kouli byl realizován v roce 1981.

Byla jednou z mála opravdu světových českých umělkyň. Jaroslava Brychtová, která zemřela 8. dubna ve věku požehnaných pětadevadesáti let a devíti měsíců, vždy vyzařovala eleganci, jemnost a jakousi přirozenou vznešenost, kterou působila na své okolí. Zosobňovala to, co bývá nazýváno "klidnou silou", měla autoritu i auru neobyčejné osobnosti a neztrácela ji ani v posledních okamžicích, jež jí byly vyměřeny.

Lidé považovali za privilegium, když mohli být v její blízkosti. Už dávno se stala legendou a takovou zůstane ve vzpomínkách každého, kdo měl možnost se s ní setkat.