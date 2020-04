Takhle v lednu roku 2013 si Jack McGarry, hlavní barman a spolumajitel newyorského − od té doby řadou ocenění ověnčeného − baru The Dead Rabbit (Mrtvý králíček), postěžoval, že většina hostů si objednává Jameson Original Irish Whiskey, jež, cituji, "… ve skutečnosti nezobrazuje krásu irského národního destilátu". Nebyli by to Jack McGarry a jeho partner Sean Muldoon, aby se nepokusili s tím něco udělat. Výsledek jejich rozhodnutí dorazil po dvou letech od premiéry na americkém trhu konečně i do Česka − The Dead Rabbit Irish Whiskey, přívětivá kompozice pětiletých sladových a obilných destilátů.

Stojí za trochu trpělivosti prostudovat její etiketu počínaje emocionální poznámkou "vysněno, destilováno a stařeno v Irsku", která bohužel neprozrazuje podstatnou okolnost. Whiskey vznikla v efektivní spolupráci majitelů baru The Dead Rabbit s Darrylem McNallym, jenž působí jako master distiller − v češtině to moc nezní: hlavní palírník − v The Dublin Liberties Distillery.

Dokud neotočíte lahev dnem nahoru, nepochopíte, co představuje pečeť umístěná těsně pod hrdlem − jakoby pohozenou figurku králíka, jenž je připomínkou historického pozadí názvu této whiskey. The Dead Rabbits (Mrtví králíci) byl irský pouliční gang, který trápil v padesátých letech 19. století jižní část Manhattanu. Mrtvé zvířátko pravidelně a zlověstně dekorovalo prostor, v němž se cháska scházela ke svým poradám.

Etiketa nese neobvyklé motto: A Measure of Attitude, tedy, řekněme, "měřítko přístupu". Jak mu rozumět? Odpověď je uložena v každém doušku této krásně harmonické, laskavé whiskey, jež voní po ovoci v kombinaci s opáleným dubovým dřevem a stopou karamelu a v závěru se cudně halí do vanilkového závoje. Chápejme motto jako poněkud vyzývavé poselství: Já jsem irská whiskey, jak má být, vy ostatní se se mnou poměřte!

Při nedávném Velikonočním pondělí děti hledaly na zahradě laskominy, které tam nechal zajíček. Já jsem na stole našel králíčka a jsem s ním náramně spokojený. Ostatně − kdo spolehlivě rozezná zajíce od králíka?