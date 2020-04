"I zápal a vášeň jsou součástí obchodu s uměním," říká finanční ředitelka investičního fondu Pro arte. Ale hned dodává, že takové emoce si ani ona, ani nikdo z jejích kolegů dovolit nemohou.

Pro arte je jediným fondem v České republice, který umožňuje investování do uměleckých děl. Za osm let své existence si vydobyl silnou pozici a dnes patří k nejdůležitějším hráčům na trhu. Jeho finanční ředitelka Alexandra Bízková je přesvědčena, že ani současná koronavirová krize na tomto faktu nic nezmění. "Lidé se v takových obdobích obvykle uchylují k investicím do kvalitních věcí − a tedy ceny špičkových uměleckých děl neklesají, spíš stoupají. Umění je chápáno jako záruka hodnoty," říká.