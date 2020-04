Martin Kodl žije uměním, a to přesto, že momentálně jsou jeho galerie a aukční síň zavřené.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Zcela nahoře čeká dvoudílná publikace Umění 80.−90. let 20. století ze sbírky současného umění Collett manželů Lettenmayerových na zámku v Jirnech u Prahy, kterou napsali Jiří David a Martin Dostál.

A právě čtu knihu amerického ekonoma Josepha Stiglitze s názvem Rewriting the Rules of the European Economy.

Máte zvláště oblíbeného spisovatele?

Rád se vracím ke knihám Jiřího Padevěta i Honzy Kačera, který je mým celoživotním rádcem, uchyluji se také k povídkám Oty Pavla. Jeho syn Jirka byl můj velký kamarád. Když odešel, i já jsem pověsil rybářské náčiní na hřebík.

A jak je to s obrazy? Máte oblíbence?

Nějak jsem se nedokázal vymanit z obdivu k malířům, s jejichž díly jsem vyrůstal. Ani dnes si nedokážu představit domov bez obrazů Filly, Piskače, Beneše, Čapka, Špály nebo Medka. Uklidňují mě díla Chittussiho a Mařákovců, k přemýšlení mě nutí Preisler.

Který obraz ještě v tomhle životě chcete určitě vidět na vlastní oči?

Čas od času se vracím do Drážďan k silnému plátnu Raffaela Santiho Sixtinská madona. Dech se mi tají při pohledu na Autoportrét Picassa z roku 1896 vystavený v Barceloně. A ještě alespoň jednou bych se chtěl podívat na Dalího rané práce v jeho muzeu v St. Petersburgu na Floridě. Neskutečný talent.

A kterou výstavu chcete vidět − koronavirus nekoronavirus − co nejdříve?

V galerii se nám podařilo sestavit skutečně vynikající kolekci děl do jarní aukce, kterou jsme museli ale posunout na podzim, a tak jsme se rozhodli připravit výjimečnou prezentaci. Vybraná díla budou od června představena v několika tematických cyklech a vše zakončí tradiční předaukční výstava. A určitě si nenechám ujít Rembrandtovu výstavu, kterou připravuje Národní galerie v Praze.

Se kterým umělcem byste rád zašel na skleničku vína, až to bude možné?

Na dobrý oběd bych šel s Gerhardem Richterem a Theodorem Pištěkem. Jsou podobného věku, oba se narodili v někdejším "východním bloku", oba považuji za skvělé výtvarníky.

Zažil jsem jen málo lidí, kteří umí tak poutavě vyprávět jako Theodor Pištěk. A kdyby se k nám přidal Gerhard Richter, bylo by to úžasné.