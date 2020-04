Jan Kaláb pracuje na projektu Art in Public průběžně. Své obrazy fotil v roce 2014 v New Yorku a teď i na Karlově mostě.

Nemoci covid-19 se malíř Jan Kaláb bojí asi jako boreliózy nebo nádoru. Na koronavirové téma teď vytvořil obraz, který dal za korunu do dražby. Odhad prodejní ceny se ale pohybuje ve statisících. Výtěžek autor věnuje neziskovkám, které se starají o nemocné, handicapované a zneužívané.

Pustili jsme si se ženou televizní zprávy, a když jsme viděli záběry z opuštěného Karlova mostu, napadlo mě, že tam musím nafotit další obraz do cyklu Art in Public," říká Jan Kaláb o projektu, kdy vlastní díla vynáší do ulic a tam je fotografuje. Výtvarník, který vyšel z graffiti a dnes své obrazy a sochy vystavuje po celém světě, pak vytvořil obraz VIRUS 0420 (anticovid). Ten je teď vystaven v Trafo Gallery, jejíž zástupci právě s Kalábem vyzvali také další umělce, aby se pokusili téma, jež změnilo tak zásadně naše životy, zpracovat.