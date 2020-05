S magazínem ego! spolupracuje řada skvělých fotografů. Jejich snímky ilustrují naše články, rozhovory i reportáže. Co ale fotí, když nefotí pro nás? Expedice do jiných světů − tak by se také dala nazvat tato galerie, v níž vám představujeme jejich volnou tvorbu.

Tomáš Škoda: Vídeň Autor / zdroj: Tomáš Škoda zobrazit fotogalerii Jiří Zerzoň: Koupelny Autor / zdroj: Jiří Zerzoň Radek Vebr: Moře Autor / zdroj: Radek Vebr Nalezené zátiší Autor / zdroj: Lukáš Oujeský Léto snů, 2012 Autor / zdroj: Vanda Lubomírský Nárožná Lukáš Bíba: Jeden svět vs. maturanti Autor / zdroj: Lukáš Bíba Libor Fojtík: Trampové Autor / zdroj: Libor Fojtík Josef Kubíček: Styl Autor / zdroj: Josef Kubíček Honza Mudra: Plot Autor / zdroj: Honza Mudra Matej Slávik: Známá místa Autor / zdroj: Matej Slávik Michaela Danelová: Tvář za dveřmi Autor / zdroj: Michaela Danelová Drahoslav Ramík: Nová Bratislava Autor / zdroj: Drahoslav Ramík Tomáš Kouba: Absurdno Autor / zdroj: Tomáš Kouba Radek Úlehla: Soukromý "veřejný" prostor Autor / zdroj: Radek Úlehla Jiří Zerzoň: Renaud Lavillenie Autor / zdroj: Jiří Zerzoň Jitka Horázná: Polsko Autor / zdroj: Jitka Horázná Tomáš Škoda: Bez názvu Autor / zdroj: Tomáš Škoda Vanda Nárožná: Návštěva Autor / zdroj: Vanda Nárožná Radek Vebr: Zrcadlení Autor / zdroj: Radek Vebr Václav Vašků: Chvála analogu Autor / zdroj: Václav Vašků Lukáš Oujeský: Óda na lidskou důstojnost Autor / zdroj: Lukáš Oujeský Jan Dytrych, bez názvu Autor / zdroj: Jan Dytrych Lukáš Bíba, Praha, Letná, 23. 6. 2019 Autor / zdroj: Lukáš Bíba Libor Fojtík: Sportem ku zdraví Autor / zdroj: Libor Fojtík Josef Kubíček: Styl Autor / zdroj: Josef Kubíček Honza Mudra: Přítomnost Autor / zdroj: Honza Mudra Matej Slávik: Červená Autor / zdroj: Matej Slávik Jakub Plíhal: Mizivá šance Autor / zdroj: Jakub Plíhal Tomáš Kouba: Rychlost svět(l)a Autor / zdroj: Tomáš Kouba Tomáš Škoda: Rytmus Autor / zdroj: Tomáš Škoda Milan Bureš: Děti úplňku Autor / zdroj: Milan Bureš Radek Úlehla: Billie Eilish Autor / zdroj: Radek Úlehla Drahoslav Ramík: Symbol komunistické zvůle Autor / zdroj: Drahoslav Ramík Václav Vašků: Černobyl, jak ho už nikdo neuvidí Autor / zdroj: Václav Vašků Jiří Zerzoň: Tak co…? Autor / zdroj: Jiří Zerzoň Odraz svatého Václava Autor / zdroj: Radek Vebr Jitka Horázná: Masopust Autor / zdroj: Jitka Horázná Lukáš Oujeský: Divoká Šárka Autor / zdroj: Lukáš Oujeský Vanda Lubomirský Nárožná: Raggare, Lulea, Švédsko, 2017 Autor / zdroj: Vanda Nárožná Jan Dytrych: Na moment Autor / zdroj: Jan Dytrych Lukáš Bíba: Vlny Autor / zdroj: Lukáš Bíba Michaela Danelová: Tajemná Ostrava Autor / zdroj: Michaela Danelová Libor Fojtík: Hasičáky Autor / zdroj: Libor Fojtík Honza Mudra: Konstrukce Autor / zdroj: Honza Mudra Josef Kubíček: Jaký otec, takový syn Autor / zdroj: Josef Kubíček Jan Dytrych: Chybí Autor / zdroj: Jan Dytrych Jiří Zerzoň: Untitled Autor / zdroj: Jiří Zerzoň Libor Fojtík: Zmije Autor / zdroj: Libor Fojtík