Hradčanská restaurace Kuchyň, spadající do úspěšného impéria Ambiente, se stala jednou z prvních a taky nejznámějších obětí koronaviru − předtím Ambiente

zavřelo pouze restauraci Česká hospoda v New Yorku.

Důvodů předčasného konce Kuchyně je víc, její menšinový majitel Filip Šimoník ale na svém blogu zbytečně nechodí kolem horké kaše, když zmiňuje i "aroganci konceptu" a "gastronomický fašismus". Obojímu se v gastronomii před koronavirovou uzávěrkou dařilo stejně dobře jako různým chlebům se sádlem za 200 korun.

Stručně řečeno: "arogance konceptu" v praxi znamená, že koncept namyšleně trumfuje službu hostům, zatímco "gastronomický fašismus" z nich dělá pitomce, když jim zkouší diktovat, co chtějí jíst.

V případě Kuchyně šlo o to, že restaurace neměla menu a hosté si jídlo vybírali nahlédnutím pod pokličku hrnců na plotnách.

Taky jste si tady nikdy nedali populární espreso, protože majitelé prostě věděli, že si radši dáte nakyslé překapané kafe připomínající chutí i barvou vodu z letního rybníka.

Nepíšu to proto, abych se prsil, že jsem měl o konceptu Kuchyně pochyby už v recenzi pro ego! v létě 2018. Nikdy to sice nebyl "můj" podnik, zrovna jí bych ale přál přežít. Jde o to, že "gastrofašismus" obrátil gastronomii naruby, když do ní vnesl diktaturu − z hosta, který míval (téměř) vždy pravdu, udělal méně svéprávného nešťastníka, který u stolu smí jen poslouchat, protože restaurace prodává svůj velký "příběh", který host nesmí ničím narušit. Nebo koncept, jak píše Šimoník. Koronavirus ale tuhle "gastroaroganci" utnul, když všechny restaurace zavřel. Některé nadobro, jiné otevřou jinak. Všechny se ale budou prát o hosty, kterých bude i kvůli turistickému deficitu výrazně méně, takže stoupne jejich cena. Někteří naši restauratéři/šéfkuchaři včetně těch michelinských už mluví o tom, že po koronaviru otevřou jiné restaurace. A z jejich slov plyne, že budou méně arogantní i konceptuální a hostům půjdou více vstříc. Nebo jinak: čeká nás nejspíš méně příběhů a více jídla, což je určitě dobře.