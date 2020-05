Lucie Mádlová založila a řídí Asociaci společenské odpovědnosti a jak jinak, čte si o problémech, jež se týkají Česka i celé planety.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis od Christiany Figueresové a Toma Rivetta-Carnaca. Kniha jedné z největších expertek na změnu klimatu, která stála za pařížskou klimatickou dohodou, vyšla pár týdnů před vypuknutím pandemie a její poselství je v době koronavirové ještě důležitější. Je extrémně nebezpečné, že se koronavirus stal pro řadu světových politiků, včetně těch českých, mocnou zbraní, pomocí níž se snaží změnu klimatu legitimně vrátit na vedlejší kolej, zpochybňovat opatření na snížení emisí a zabývat se jen dopadem koronaviru na ekonomiku. Před změnou klimatu se však doma neschováme. Na nočním stolku mám ještě knihu Valentiny Giannellové Říkejte mi Greta aneb Návod, jak společně zachránit svět. Čtu ji společně se sedmiletou dcerou Miou, která se sama začala zabývat světovým fenoménem Fridays For Future. Před půl rokem po mně chtěla vysvětlit, kdo je to Greta a co sama může udělat pro to, aby zachránila planetu. Jsem vděčná za to, že tahle malá holka ze Švédska Miu inspiruje.

Máte zvláště oblíbeného spisovatele?

Vracím se často ke knihám Václava Smila, zrovna čtu jeho text Globální katastrofy a trendy. Tento kanadský vědec českého původu si už loni byl třeba víc než jistý, že pandemie dorazí a že v důsledku propojení civilizace může zabít stovky milionů lidí. Neopomíná však dodat, že hysterie není na místě, protože učiní víc škody než užitku. Z toho jsme se bohužel v Česku nepoučili.

Které knížky jste četla jako malá?

Zásadní knihou pro mě byl, je a bude Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Moc se mi líbí jeho poslední zpracování s fotoilustracemi z Islandu od Elišky Podzimkové.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst a proč?

Je to možná až ostudné, ale doposud jsem nepřečetla román George Orwella 1984. Mám ho dokonce v několika vydáních. Nevím, proč se té knihy tak bojím. Přestože je mi osudná i tím, že nás pojí stejný rok vydání a mého narození.

Se kterým autorem byste ráda zašla na sklenku vína?

S Bárou Nesvadbovou. Je to feministka a hlavně úžasná žena. Dokáže mě pokaždé nabít energií a vždy, když se spolu potkáme, vymyslíme něco báječného.