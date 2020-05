Mluvit o ní se příliš nenosí a spousta z nás se toho bojí. Jen si to přiznejte. Kdy naposledy jste s někým rozmlouvali o smrti? Trochu se to v posledních letech lepší, ale stejně. Je to stále tabu, ačkoliv jde o věc tak přirozenou, že rovnat se jí může asi jen její přímý protipól − narození. Můj veliký učitel v oboru uměleckého soustružení dřeva, výtvarník a designér Antonín Hepnar, téma smrti doslova obdivuje. Stejně jako rakve, respektive, jak on říká, truhly. Dokonce natolik, že si jednu originální vyrobil i pro sebe, když před třemi lety chystal výstavu Mezera v designu, kde schránky pro poslední cestu prezentovalo i několik dalších autorů. Jen Tonda ji ale navrhnul a postavil takovou, jakou by si přál mít, až přijde čas. Až budete blízko smrti, zkuste si na tuhle originální truhlu vzpomenout. Vsadím se, že vám ten okamžik určitě zpestří.

Tondova poslední truhla Foto: Tomáš Tesař