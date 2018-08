Foto: © Markus Senn Sopranistka a sólistka Curyšské opery Martina Janková

Sopranistka Martina Janková, sólistka Curyšské opery, bude na přelomu srpna a září hostem Festivalu Jarmily Novotné v Litni. A co čte, když nezpívá?

Jaké knihy máte právě teď na nočním stolku?

Mám jich vždy rozečteno několik najednou. O prázdninách to byla veselá kniha Paula Watzlavicka: Anleitung zum Unglücklichsein (česky vyšlo jako Úvod do neštěstí). Miluji humor tohoto rakousko-amerického spisovatele, vědce, psychoterapeuta, sociologa a filozofa. A zaujala mě také kniha německého spisovatele, překladatele, hudebního vědce a publicisty Meinharda Saremby o Leoši Janáčkovi, která vyšla v nakladatelství Bärenreiter. V posledních dnech pak také často listuji v Umělecké konkordanci (KünstlerKonkordanz) německého malíře Reinholda Adta a bavím se citáty známých umělců.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele, k jehož textům se čas od času ráda vracíte?

To je těžké zodpovědět, je jich tolik úžasných. Ráda se vracím třeba k Čapkovi, Hrabalovi, Kunderovi…

Co jste četla, když jste byla malá holka?

V dětství mě nesmírně oslovila Homérova Odyssea a chtěla jsem být vždy tak chytrá, přímočará a odvážná jako on.

Kterou knihu si v tomhle životě určitě musíte ještě stihnout přečíst?

Všechno od Dostojevského. A Kouzelný vrch Thomase Manna. Na oba autory se roky chystám. Dostojevského hluboký a láskyplný pohled na život a lidi mě nesmírně přitahuje. V zimě také jezdíme lyžovat do Davosu, kde se odehrává děj Mannova románu, a už tisíckrát jsem si řekla, že si to prostě nutně musím přečíst.

S kterým autorem byste ráda zašla na dobrou kávu a o čem byste si s ním chtěla povídat?

Ráda bych si povídala u kávy s panem Tomášem Halíkem. Četla jsem skoro všechny jeho knihy a mám tisíce otázek, které bych mu nesmírně ráda kladla. To by ale muselo být tolik káv…

A s kterým autorem byste se nebála strávit třeba i desetihodinový let, protože nepochybujete, že by stále bylo o čem mluvit?

Kdybych směla v letadle třeba do USA sedět vedle pana Martina Schleskeho a bavit se s ním o umění a víře, musela bych podplatit pilota, aby to vzal šílenou oklikou, protože 10 hodin by bylo děsně málo. Schleske je neobyčejně charizmatický autor a proslulý houslař.